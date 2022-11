Manolo Sanchís no necesita presentación en el fútbol español. Formó parte de la famosa 'Quinta del Buitre' y fue capitán del Madrid durante muchos años, donde consiguió 8 ligas y 2 Champions, entre otros títulos. Con la selección jugó 48 partidos oficiales y disputó la Eurocopa del 88 y el Mundial del 90. Ahora, el Ayuntamiento de Alberic ha organizado un homenaje a título póstumo para su padre, valenciano y leyenda también del Real Madrid.

¿Qué supone para ti el homenaje que va a recibir tu padre y el cambio de nombre del estadio?

Las dos cosas que ha propuesto el Ayuntamiento de Alberique son algo precioso tanto para mí como para mi familia, la única pena es que mi padre no haya podido vivir un evento tan bonito, ya que nos comentó en muchas conversaciones familiares que esto era algo que le hacía mucha ilusión y por eso estamos muy agradecidos.

¿Qué le contaba su padre sobre su tierra?

Yo estuve yendo de vacaciones durante 40 años a Alberique, de hecho, hasta los 15 años pasaba mis tres meses de vacaciones allí, así que no me tenía que contar mucho porque lo vivía de primera mano. Lo que nos contó mi padre es que tuvo que marcharse a los 16 años a vivir a Barcelona porque empezó a jugar para el Barça y a partir de ahí la vida le fue llevando de una ciudad para otra y, a pesar de no regresar a vivir a Alberic, mi padre siempre le ha tenido un apego tremendo a su tierra.

Tú también sentirás ese arraigo a pesar de no haber nacido en Alberic...

Tengo muchas cosas grabadas de ese período entre la niñez y la adolescencia y gran parte de esos recuerdos están relacionados con Alberique. El otro día estuve recorriendo el pueblo con Toño Carratalá y pasé por el callejón de al lado de la casa de mis abuelos que era donde empecé a jugar al fútbol y, a pesar de que el pueblo ha sufrido una transformación muy grande, hay una parte que se sigue manteniendo muy parecida a lo que tengo en mis recuerdos.

¿Vas a jugar el partido de homenaje a tu padre?

Voy a jugar un rato y me vestiré de corto con la intención de disfrutar del día desde dentro del campo. También tengo muchas ganas porque hay varios compañeros del equipo de veteranos del Madrid que se han unido al evento y ha acabado saliendo un equipo bastante chulo.

Agradecido de que vengan a tu tierra por el homenaje

Sí, mucho. Además, la Quinta del Buitre viene al completo excepto Míchel, que está en Grecia. Camacho y Santillana también vienen… todo el mundo ha intentado sumar en esta ocasión y nosotros estamos encantados.

El papel de la selección en el Mundial

¿Cómo ves a la selección para el Mundial?

Pues yo creo que es una gran incógnita porque otras veces ha llegado al Mundial como una de las candidatas y en este caso tiene la ventaja de no ser una de las favoritas. Además, un equipo de Luis Enrique siempre es competitivo y los jugadores que van con la selección son buenos jugadores. Hay otras selecciones como Argentina, Brasil o Francia que a lo mejor tienen mejor cartel para estar en la final, pero no debemos dejar fuera a España tan pronto.

¿Te convence la lista de Luis Enrique o habrías hecho algún cambio?

En el fondo la lista tiene que ser la que Luis Enrique cree que debe ser. Desde fuera cada uno tiene una sensibilidad con el fútbol y haríamos una selección diferente, pero el seleccionador es el que toma las decisiones y hay que tirar para delante. Yo confío en Luis Enrique, me parece un grandísimo entrenador y cuando está tomando estas decisiones es porque es lo que necesita en su esquema de juego.

Cañizares dijo hace unos días que el estilo de posesión de la Selección le podía favorecer ante equipos con muchas estrellas porque no están acostumbradas a correr detrás del balón, ¿Coincides con esta reflexión?

Si España es capaz de quitarle el balón a este tipo de equipos, es un primer paso para poder tener buenos resultados. No creo que el diseño de nuestra selección sea para defender, sino para tener el balón. Si consigue tener la posesión ante equipos potentes será un primer paso, pero no el único, ya que tiene que convertir esa posesión en ocasiones de gol.

¿Qué te parece la decisión de Luis Enrique de hacerse ‘streamer’ durante el Mundial?

(Risas). Luis Enrique es un tío muy marchoso y le van mucho estas cosas. Además, él está continuamente innovando y estoy seguro que lo va a hacer compatible con lo que es una presentación de una selección en un Mundial y la seriedad que ello implica. A lo mejor le puede dar una idea a otros seleccionadores en el futuro.