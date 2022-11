Emmanuel Amunike fue un jugador que pasó sin pena ni gloria por la Liga española después de destacar con la selección de Nigeria. Aterrizó en el FC Barcelona tras abonar los culés algo menos de 3 millones de euros al Sporting de Portugal en lo que fue una polémica incorporación.

El atacante africano compartió vestuario con Luis enrique, actual seleccionador español y con quien creó un extraño vínculo que sigue muy vivo más de un cuarto de siglo después. Además de con el asturiano, Amunike formó parte de una plantilla llena de grandes estrellas mundiales como Ronaldo, Stoichkov (su segunda etapa), Blanc, Giovanni, Fernando Couto, Vítor Baía o Juan Antonio Pizzi, ex entrenador del Valencia CF.

Polémico fichaje por el Barça

Emmanuel Amunike acudió en dos ocasiones a Barcelona para pasar la revisión médica y firmar su contrato, pero de primeras no ocurrió ni lo primero ni lo segundo. La rodilla del nigeriano no parecía estar en perfectas condiciones, aunque se especuló con que era una estrategia de los del Camp Nou para abaratar su fichaje. Lo cierto es que la insistencia de Robson y Mourinho (ayudante y traductor del técnico inglés) hizo que los culés terminaran fichándole meses después. No en vano, fue nombrado mejor jugador de África dos años antes.

Su debut se produjo frente al Celta en diciembre y su primer y único gol en España se lo hizo al Logroñés. Fue un habitual en los partidos esa segunda vuelta, obteniendo el subcampeonato liguero y la Copa del Rey. Desde entonces, llegaron las lesiones y su participación y rendimiento pasó a ser residual hasta que se marchó al Albacete, por entonces de Segunda División, y con quienes tampoco logró destacar. Tuvo un paso efímero por el Al-Wehdat jordano antes de colgar las botas.

¿En qué trabajó Amunike tras jubilarse como jugador?

Emmanuel Amunike intentó seguir ligado al fútbol, pero hasta la fecha sin mucho éxito. Sus primeros pasos fueron en el Ocean Boys nigeriano, pero su segunda temporada fue un fracaso y abandonó el equipo tras seis partidos. Cinco años después fue contratado como técnico de categorías inferiores de la selección de Nigeria. Posteriormente probó fortuna en el Khartoum Club de Sudán, como técnico de Tanzania y un puñado de partidos al frente de El Makasa egipcio. Tras ese último fracaso, tuvo un parón.

'Baila como Amunike'

El nigeriano aceptó su papel de 'meme' y participó en un anuncio un tanto particular de una popular marca de coches. Fue parte de una campaña en la que también participaron futbolistas que llegaron como estrellas y se la pegaron en clubes grandes. El 'Tren' Valencia (Atlético de Madrid) y Robert Prosinecki (Real Madrid o FC Barcelona) fueron otros 'actores' por un día.

Vivió en Santander y de nuevo consiguió trabajo

En los últimos años, Amunike pedía desesperadamente la oportunidad de entrenar y lo hacía en 2020 desde su residencia en Santander. "Es frustrante y decepcionante que después de haber jugado aquí y haberme formado como entrenador en España, los africanos no seamos considerados para poder entrenar en el país". El africano estuvo ofreciéndose a numerosos clubes de Segunda, pero sin suerte. Durante unos meses regresó a su país para convertirse en ayudante del seleccionador interino hasta que la Federación fichó al portugués José Peseiro. Este trabajo le ayudó a reciclarse y ahora entrena en el Zanaco de Zambia, con quien lucha por los puestos altos del campeonato. Por cierto, el verdadero apellido de Emmanuel es Amuneke.