Leo Messi acaba contrato contrato con el PSG en junio de 2023 y todavía no ha decidido qué hará con su futuro. Las opciones el argentino pasan por renovar con el conjunto parisino, volver al Barcelona (poco probable) o irse a la MLS, esta última gana enteros después de las declaraciones de Don Garber.

La opción de la MLS ha estado encima de la mesa del argentino en los últimos años y en esta ocasión puede que se haga realidad, por lo que después del Mundial de Catar se debería acelerar todo para que se conozca el próximo equipo de Messi antes de que acabe la temporada. Otra opción mucho más remota sería la de acabar su carrera en Argentina, aunque el del PSG no la llegó a descartar por completo en la entrevista con Lavezzi.

Don Garber hizo unas declaraciones en las que confirmó que "ha habido interés" de la MLS en el argentino. "Creemos mucho en la formalidad de las reglas, así que ahora está bajo contrato y luego él decidirá qué hacer", afirmó el comisionado, que también ha admitido lo beneficioso que sería la llegada de Messi para la liga: "Sería genial tener a alguien como él en nuestra liga, alguien de su envergadura que nos pueda ofrecer una plataforma global para hablar de la MLS, incluso fuera de las fronteras de nuestros países. No me sorprendería si escuchamos más rumores sobre Messi".

Una liga en pleno crecimiento

En los últimos años, la MLS está consiguiendo atraer tanto inversores como jugadores y han conseguido elevar mucho el nivel de la liga. Sin ir más lejos, el Inter Miami de Beckham está invirtiendo grandes cantidades de dinero e incluso hay rumores de un posible interés en traer a Messi o a Cristiano. Además, la llegada de jugadores como Bale, Chiellini, Bernardeschi, Insigne o Shaquiri están haciendo crecer mucho a la MLS.

Don Garber también habló sobre la posibilidad de que Cristiano acabe en la liga: "He escuchado todos los rumores que han estado circulando estos días, aunque ninguno en particular sobre Ronaldo. Estoy seguro de que tarde o temprano saldrán rumores sobre él también, pero no puedo comentar si realmente un equipo u otro está interesado en él".