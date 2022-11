Pedri estuvo ayer en El Partidazo de Cope y habló sobre la actualidad de la selección. Cuando Juanma Castaño le preguntó por la posible llegada de Marco Asensio al Barça, el canario lo tuvo muy claro: “Tiene muchísima calidad, a ver qué pasa con su contrato pero todos los buenos jugadores tienen que estar en el Barça. A ver qué pasa con su contrato pero cualidades tiene de sobra. Es una decisión que tiene que tomar él”.

También fue preguntado preguntado por los streamings de su seleccionador y reconoció que los veía: “Soy fan de 'Luis Padrique'. Veo los streamings y me lo paso muy bien, es un tío muy espontáneo y me gusta verlo. Yo lo voy a seguir viendo. Va a decir lo que él quiere. Me hace gracia que le llamen 'Luis Padrique'. Es muy divertido verle”.

Sobre su relación Gavi dijo: "fuera del campo casi siempre estamos juntos, es una persona muy efusiva e intento tranquilizarle un poco."