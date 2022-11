Este verano el Sevilla vendió a sus dos puntales en el centro de la defensa, Diego Carlos y Koundé, por alrededor de 80 millones. Sin embargo, el club hispalense no invirtió demasiado en jugadores para suplir a su muro defensivo titular. 16 millones por Nianzou, que no ha terminado de adaptarse, dejando dudas, y 12 por Marcao, destinado a liderar la zaga sevillista, pero que no ha podido tener continuidad desde que llegase por las lesiones.

Con la llegada de Sampaoli al banquillo de Nervión sustituyendo a Lopetegui, se espera que en el mercado de invierno Monchi agite el árbol y traiga refuerzos para sacar a los rojiblancos de la zona roja de la tabla, un decimoctavo puesto en el que se marcharon al parón por el Mundial. Tres jugadores en venta Informa Marca de una lista de descartes que maneja Monchi de cara a aligerar la plantilla y poder afrontar fichajes del agrado de Sampaoli en el mercado invernal. Acuña, Papu Gómez y Januzaj. Este último sorprende porque recién aterrizó en Sevilla este verano como agente libre tras acabar contrato con la Real Sociedad, pero con el cambio de entrenador no está acabando de entrar en los planes del argentino. Aparentemente se buscará una cesión para el belga, devaluado en este medio año en el Pizjuán y con un salario complicado de mover para equipos más humildes. Monchi quiere 'pescar' en el Atlético para arreglar la defensa No será una situación fácil para Monchi, que espera que sus otros dos descartes firmen un gran Mundial y puedan recuperar valor de cara a sacar provecho económico en enero. Tanto Acuña como el Papu Gómez están concentrados con Argentina en Catar, y aunque el Papu fue titular en el primer partido ante Arabia Saudí, su mal rendimiento le arrastró al banquillo en la segunda fecha ante México. Todo lo contario que Acuña, que empezó el partido en el banquillo contra los asiáticos, pero fue de la partida en el trascendental encuentro con los mejicanos que acabó con victoria albiceleste. En el caso del talentoso mediapunta, ex de Atalanta entre otros, su salida este mercado de invierno estaba más que cantada desde hacía tiempo. Se aseguró jugar la primera mitad de la temporada en Nervión para tener opciones de disputar su último Mundial con 34 años, para después marcharse a una liga más exótica y con mejores condiciones económicas. Equipos como el Cincinnati de la MLS norteamericana ya ha mostrado interés en hacerse con sus servicios. Su salida aligeraría el coste salarial de la plantilla, ya que es uno de los integrantes del equipo con el contrato más alto. El 'palo' de Lopetegui al Sevilla en su presentación con los Wolves: "Ellos me querían" Acuña, todavía tiene mejor mercado, aunque renovó hace menos de un año con los hispalenses ampliando su vinculación hasta 2025, lo que dificultaría más la operación. Lo que si que parece es que ha dejado atrás sus problemas en el pubis, por los que decidió llevar un tratamiento conservador y no pasar por quirófano, dejando un bajo rendimiento en lo que va de temporada en Sevilla, y reservándose para el Mundial, decisión que no ha gustado en Nervión y podría haber influido en llegar a esta decisión. Además, el carril izquierdo parece bien cubierto con Alex Telles como titular, que está dejando un nivel aceptable a pesar de los problemas defensivos del Sevilla en lo que llevamos de campaña. Trabajo tendrá Monchi, y no es para menos. El Sevilla se encuentra al borde del precipicio y deberá dar un golpe de efecto en la próxima ventana para salir de esa situación límite.