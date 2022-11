Tras el partido entre Argentina y México, salieron a la luz unas imágenes del vestuario albiceleste celebrando la victoria. En ese vídeo, aparece Leo Messi pisando accidentalmente una camiseta del conjunto mexicano.

Esta acción fortuita de Messi no gustó nada a Canelo Álvarez, que le dedicó varios tuits al argentino en caliente. "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", escribió el mexicano en Twitter. "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!".

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) 28 de noviembre de 2022

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) 28 de noviembre de 2022

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) 28 de noviembre de 2022

Las respuestas a Canelo

Las reacciones a los tuits de Canelo no se hicieron esperar y excompañeros y amigos de Messi salieron en su defensa. Primero fue Agüero quién defendió al argentino: "Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario".

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 28 de noviembre de 2022

Fàbregas también respondió al mexicano: "Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido". Aparte del catalán, muchas más personalidades del mundo del fútbol no dudaron en responder con dureza al boxeador.