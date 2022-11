Eduardo Camavinga es una de las mayores promesas del fútbol de nuestros tiempos. Es uno de los finalistas del último 'Golden Boy' y, ahora que ya se ha consolidado en el Real Madrid y la selección, llega el gran problema: la falta de minutos.

Con tan sólo 20 años, Camavinga está quemando etapas más rápido de la cuenta: ya es el suplente de más garantías del Real Madrid y ha sido convocado por Deschamps para el mundial con Francia, aunque todavía no ha tenido minutos.

Si bien es cierto que jugadores con una situación parecida a la suya, como Gavi o Pedri, ya se han asentado tanto en sus equipos como en sus selecciones, al francés quizás le está costando un poco más contar con esa continuidad.

En una entrevista en Goal.com, el joven galo se ha sincerado acerca de su situación: "Por supuesto que me gustaría jugar todos los partidos. Hay una realidad en el Real Madrid: hay buenos jugadores por delante de mí. No puedo decir que me guste porque estar en el banquillo tampoco es agradable. Hay que tener paciencia".

Uno de los cambios más utilizados por Ancelotti en el Real Madrid la temporada pasada fue la entrada de Camavinga sustituyendo a Kroos en la segunda parte. El francés es consciente de la suposición de que, su efectividad en el campo, aumenta cuando sale desde el banquillo: "Realmente no tengo una explicación. Cuando llego, no tengo necesariamente tiempo para pensar en lo que voy a hacer, doy lo mejor de mí para ayudar al equipo. Es cierto que el año pasado ayudé mucho como suplente, lo sé".

El mejor ejemplo a seguir

Pese a no partir en la mayoría de partidos como titular, Camavinga sabe que ha sido más efectivo en las segundas partes y futbolísticamente ha crecido mucho. Y es que, rodeado de las piezas adecuadas como lo está en el Real Madrid, la tarea ha sido quizás un poco más sencilla: "Puedo jugar en varias posiciones, así que me inspiro en varios jugadores. Casemiro ganó muchos duelos defensivos. Modric también es capaz de ganar duelos defensivos y ofensivos, tiene vista, visión de juego y también pie exterior. Kroos es importante en el juego con su increíble calidad de pase".

Sabiendo esos tres nombres y el nivel al que están rindiendo (salvando el cambio de Casemiro por Tchouameni), se hace complicado imaginar una situación en la que el francés sea titular: "Cuando uno es futbolista, quiere jugar todos los partidos. No quiero decir que sea molesto, pero hay que tener paciencia. No quiero tener este estatus toda mi vida. Hay que darse cuenta de que hay mucha gente por delante de mí. Tengo que aprender de ellos y luego llegará mi momento".

En el partido de este miércoles ante Túnez, con la selección de Deschamps ya clasificada para octavos, se presupone que Camavinga podría ser titular. Pese a que, según las declaraciones del seleccionador en la previa, podría partir como lateral izquierdo, podría ser una nueva oportunidad para Camavinga de lucirse en el escaparate mundial.