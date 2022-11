Youssoufa Moukoko está concentrado con su selección en Catar, pero los rumores de traspaso no dejan de sobrevolar al joven delantero del Borussia Dortmund. Su contrato con los alemanes expira este mismo verano y todavía no ha renovado.

Aunque en ningún momento ha hablado de querer abandonar su actual club, el alemán nacido en Camerún, es objeto de deseo de media Europa por sus innegables condiciones, con tan solo 18 años, cumplidos este pasado 20 de noviembre.

"Quiero desarrollarme más y sin partidos no puedo. No quiero que mi desarrollo se detenga nuevamente. Creo que es bastante normal, porque la perspectiva es importante para mí", además, ha confirmado de se encuentra muy a gusto en Alemania, y que siente la confianza de Edin Terzic para continuar. En el Dortmund se aseguraría minutos, algo que tendría más complicado en Barcelona y Madrid. Lo que ha dejado claro es que no quiere ser suplente.