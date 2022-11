Mohammed Kudus está siendo una de las revelaciones del presente mundial. El africano, internacional con Ghana, ha centrado los focos en su figura con actuaciones más que notables.

El delantero del Ajax es una de las referencias en la delantera de su selección y, sobre todo a raíz del último encuentro ante Corea del Sur, en el que anotó dos goles, ha llamado la atención de más de un club grande.

Jordi Cruyff, director deportivo del FC Barcelona, ha revelado que le gusta el futbolista pero con algún que otro matiz: "Vi a Kudus y he seguido su trayectoria en el Ajax. No estamos en el punto de decir "el Barça quiere a este jugador", pero me ha llamado la atención por su actuación".

Sus registros esta temporada

Es llamativo lo bien que está rindiendo Kudus con Ghana durante el mundial pero, sobre todo, lo es en la posición en la que lo está haciendo. Esta temporada está siendo su tercera con el primer equipo del Ajax y, con la salida de Haller este verano, ha ganado protagonismo.

Sin embargo, en su selección está jugando de extremo (con la presencia de Iñaki Williams arriba) y, en el Ajax, juega en punta (aparentemente su posición natural). En la actual campaña suma cinco goles en 14 partidos de liga y, en Champions, cuatro goles en seis partidos.

Maneja unas buenas cifras y está rindiendo a un gran nivel con su selección, que se medirá a Uruguay para decidir el pase a octavos. Ahora, queda esperar a que no sea un rendimiento fugaz durante el Mundial o mantiene el buen nivel que ha hecho a los grandes equipos fijarse en él.