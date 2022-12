La relación entre Leo Messi y Robert Lewandowski no es la más fluida dentro del mundo del fútbol, especialmente después del cruce de declaraciones posterior al Balón de Oro que se llevó el argentino el curso después de que quedara desierto por la pandemia y que muchas voces relacionadas con el balón afirmasen que lo merecía el polaco.

En la ceremonia, celebrada en 2021, Messi reivindicó el galardón de 2020 para Lewandowski, pero el polaco no acabó conforme: "Quisiera que sea una declaración sincera de un gran jugador y no palabras vacías", señaló, además de instar a Messi a revelar por qué no le votó. Después de este primer 'choque', ambos se vieron las caras en el partido decisivo de la fase de grupos del Mundial.

Messi y Lewandowski se saludaron antes de que empezase a rodar el esférico y el partido transcurrió con normalidad. En el tiempo añadido, el ariete polaco, en busca de un gol para tranquilizar a los suyos, le hizo una falta al argentino y este se giró con indiferencia, sin mediar palabra y mirando a la nada. Una imagen cargada de tensión.

Una vez finalizado el encuentro, sin embargo, se saludaron e intercambiaron unas palabras, tapándose la boca con la mano. En zona mixta, Messi fue preguntado por el rifirrafe. "Respeto a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la cancha. No hay problema", fue su respuesta, dando por cerrado un episodio que en el campo sellaron con un abrazo.

El argentino tampoco reveló los motivos ni la conversación: "No pasa nada. Nada. Él no habla español. Y a mí me enseñaron que todo lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha, que todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad", finalizó Messi.