Brasil se aferra a la política del 'riesgo cero' para desechar el encuentro contra Camerún (a las 20:00 CET) y centrarse en cuerpo y alma en el cruce de octavos del próximo lunes, el rival del cual conocerá este viernes. El 'Hexa' es un bien mayor para los 'canarinhos' que justifica cualquier tipo de decisión, aunque esta sea una afronta a la tradición y suponga encarar un partido de Copa del Mundo como si fuera un amistoso.

Tite, que maneja como nadie el entorno mediático de su país, ya fue preparando la opinión pública brasileña desde el día después del partido contra Suiza para que a nadie se sobresaltara con un equipo 'B' formado por once suplentes. Hasta Alisson, que no ha encajado en dos encuentros, lo verá desde el banquillo y, bajo palos estará Éderson, del City.

Nada se ha hablado en las horas previas que la abdicación del encuentro por parte de los brasileños puede alterar la lógica natural del grupo. En caso de victoria, los Leones indomables se plantarán en octavos, una tesitura que no es inviable a tenor de la montaña rusa que fue el último encuentro de los cameruneses con Serbia (3-3).

El 'pseudoamistoso' brasileño, sin embargo, también puede influir de forma directa en las próxima alineaciones de Brasil. Y uno de los damnificados podría ser precisamente Raphinha, que ha estado lejos de su mejor versión en los dos primeros partidos. Hay consenso por parte de los analistas en indicar que la presencia de Éder Militao como lateral ante Suiza dejó al blaugrana aislado en la punta de ataque sin posibilidades reales de asociarse con casi nadie.

Antony, un futbolista muy apreciado por la 'torcida' jugará su primer encuentro como titular, una vez se ha recuperado de un proceso gripal, una enfermedad, por cierto, que se está cebando con los internacionales brasileños en Doha. Dependiendo de sus prestaciones, el debate sobre el extremo derecho puede convertirse en cuestión de estado en el gigante sudamericano.

Bruno Guimares es otro que está en la rampa de salida . Más versátil que Fred, que es un mediocentro de corto defensivo y muy limitado en la creación, el futbolista del Newscastle puede transformarse la opción más viable para el doble pivote de Tite.

Y la tercera incógnita es dónde puede encajarse mejor Rodrygo, a quien su seleccionador lo ha ascendido de categoría en Doha y de penúltima opción en ataque (la última es Gabriel Martinelli, del Arsenal) ha pasado a comodín táctico, incluso ocupando la posición de Neymar Jr., como '10' que juega de enganche sin corsés tácticos.

Con todas las 'vacas sagradas' reposando, la preocupación que genera la ausencia obligada de Ney, que sigue recuperándose de un esguince en el tobillo derecho, ha quedado disipada por unas horas. También ha ayudado a desviar el foco la presencia de Dani Alves, como capitán.

El ex del Barça, a quien gran parte de la opinión pública brasileña no quería ver en Doha, batirá un nuevo récord en su carrera. Con 39 años desbancara a Djalma Santos y será el internacional 'canarinho' más veterano en disputar un partido en un Copa del Mundo. El registro de longevidad lo tenía el exlateral derecho del Palmeiras y la Portuguesa, que jugó con 37 en el Mundial 66, en Inglaterra. En condiciones normales, el actual futbolista del Pumas no volverá a tener más minutos en el torneo, ya que es la tercera opción en su posición por detrás de Danilo, que se recupera de un esguince en el tobillo, y Éder Militao.