Javier Tebas, presidente de LaLiga, consideró que los clubes 'grandes' solo quieren hacer 'lo que a ellos les gusta y que los demás seamos fieles vasallos' durante la presentación en Madrid de un informe elaborado por LaLiga en colaboración con KPMG sobre el perjuicio económico que causaría la Superliga en las ligas nacionales.

"A la Superliga se le llena la boca diciendo que los clubes tienen que ser dueños de su propio destino. Estoy de acuerdo, pero todos los clubes, los grandes, los pequeños y los medianos, en una posición de equilibrio como ocurre en LaLiga, en la que no mandan los grandes clubes", dijo.

"Pero cuando la mayoría de los clubes toman decisiones que no les gustan a los grandes, estos toman posiciones infantiles como la de no ir a la Asamblea de Dubai. Ellos solo quieren hacer lo que a ellos les gusta y que los demás seamos fieles vasallos", añadió.

Tebas desmintió algunos de los argumentos ofrecidos por los clubes que impulsan la Superliga para que esta se lleve a cabo, como el descenso de interés de los jóvenes o la sostenibilidad financiera.

Lecciones de sostenibilidad

"Hasta 2020 no he oído levantar la voz a los impulsores de la Superliga sobre la sostenibilidad económica en ninguna de las reuniones de UEFA. No pueden darnos lecciones de sostenibilidad financiera quienes lideran la Superliga, al menos no dos de los tres clubes", señaló.

"La Juventus no creo que sea un líder para el resto del fútbol europeo cuando está siendo procesado su consejo de administración por falsear balances, por cuentas falsas... Tampoco el Barcelona puede dar ejemplo", comentó.

Tebas no comparte el discurso de que la Superliga 'no es un proyecto para ricos': "Que nos traten como tontos es lo que peor me sienta. Sabemos quiénes están detrás y qué piensan. Con Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid) me he sentado muchas veces a hablar de fútbol, aunque hace ya más de dos años que no lo hago. Sé qué piensa Florentino perfectamente, está ahí pensando lo mismo que pensaba en el año 2000".

"Van a estar repitiendo constantemente la expresión meritocracia para convencernos de algo que no es verdad. Que pueda acceder un pequeño grupo de clubes a una competición no es meritocracia. Trasladar los modelos de las ligas españolas a una liga europea, no es meritocracia. Esa meritocracia, entre corchetes, que pretenden es la destrucción de las ligas nacionales", argumentó.

Además les acusó de 'esconder' el formato: "Es un problema de gobernanza porque quieren mandar y harán el formato que quieran o les parezca mejor para sus intereses. Esconden el formato debajo de la mesa, porque seguro que lo tienen pensado, pero saben que ese debate les perjudica y les pone en contra a las ligas nacionales".

(Casi) todos contra la Superliga

"La Superliga no va a ganar y por tanto no me planteo una posible quiebra de LaLiga. Cuarenta estamos en contra y vamos a dar batalla. Ya se ganó una vez y la seguiremos ganando", destacó a preguntas de los medios.

En cuanto a la 'guerra' que parece existir entre LaLiga y los clubes Real Madrid y el Barcelona, declaró: "Me preocupa cuando un club está enfadado si fuese por unos hechos en los que nos hemos equivocado. Pero cuando cuarenta clubes viajan a Dubai, no me preocupa. La obligación de LaLiga es que los clubes medianos y pequeños tengan posibilidades de negocio".

Asimismo cree que los equipos impulsores de la Superliga perderían a medio plazo: "La liga nacional seguiría perdiendo y ellos seguirían perdiendo en sus ingresos con ella. A partir del tercer y cuarto año el modelo audiovisual de su modelo de competición caería en valor. Y cuando se den cuenta, estarían arruinados ellos y nosotros".

"Real Madrid y Barcelona, que son la locomotora del fútbol español, llevan noventa años jugando con Osasuna, Valencia, Levante... y se han hecho grandes compitiendo con ellos. Intentar ahora darle una patada en el culo al resto no es justo, son parte de ese crecimiento porque la competición les ha ayudado a ser grandes", completó.