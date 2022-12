La etapa de Luis Enrique al frente de la selección española ya es historia. El fracaso en el Mundial de Catar ha consumado un adiós que ya se preveía desde hace algunos meses. Luis de la Fuente, la opción continuista, coge las riendas ahora de la absoluta tras varios años exitosos en las inferiores.

Lo más probable es que Luis Enrique disfrute ahora de medio año sabático antes de volver a firmar como entrenador de un club, que es una opción que le seduce mucho al asturiano ahora mismo. Son muchos los equipos que estarían interesados en contratar al técnico, pero el Atlético de Madrid y el Manchester United se han postulado como las dos opciones con más fuerza para el ya exseleccionador español. Aunque lo normal sería comenzar un nuevo proyecto en verano, no es descartable que Luis Enrique tenga que ponerse el mono de trabajo antes de tiempo en caso de crisis absoluta.

En el Metropolitano gusta mucho Luis Enrique y además no lo ocultan. La mala temporada del Atlético de Madrid ha provocado que se ponga más en entredicho que nunca la figura de Simeone y el presidente Cerezo está atento a posibles sustitutos. Durante el Mundial, Koke no cerró la puerta a una posible llegada del asturiano al banquillo rojiblanco: "Luis Enrique es un seleccionador y un entrenador espectacular. Es una idea diferente a la que tenemos ahora en el Atlético, pero ¿por qué no?".

La Premier también sigue a Luis Enrique

No solo en España tiene 'novias' el exseleccionador. En la Premier gusta mucho y hay un equipo en especial que podría seguir muy de cerca su situación. Se trata del Manchester United, que no termina de despegar con Ten Hag y también ha tenido alguna crisis de vestuario que otra en los últimos meses. En Old Trafford estarían encantados con la llegada de Luis Enrique y sus ideas.