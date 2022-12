Maxi Gómez cambió de aires el pasado verano tras una etapa en el Valencia muy por debajo de las expectativas. Sin embargo, tras varios meses en Turquía, el delantero uruguayo tampoco ha conseguido cambiar excesivamente su situación en el Trabzonspor. Desde que empezó la competición turca tan solo ha anotado dos goles, aunque fueron suficientes para ir al Mundial con su selección.

Su aventura en Turquía no está yendo como se esperaba y, según apunta el Diario AS, el Celta de Vigo estaría interesado en traer de vuelta al delantero, que ya jugó en Balaídos entre 2017 y 2019. El Trabzonspor, además, no pondría problemas a su marcha siempre y cuando se llegue a un acuerdo económico que satisfaga a ambos. Sin embargo, lo que frena la operación ahora mismo es el reglamento, que estipula que un jugador no puede jugar en tres equipos europeos distintos durante una misma temporada. Maxi comenzó la temporada con Gattuso, de hecho jugó tres partidos de liga, por lo que ya ha tenido minutos con el Valencia y el Trabzonspor. Su regreso al Celta, en caso de producirse, tendría que darse en verano.

Su mejor nivel lo dio en Balaídos

Cada ver cobra más sentido que Maxi Gómez regrese al Celta de Vigo, club que puso su nombre en el mapa tras dos temporadas en las que se hartó a goles. 18 en la 2017-2018 y 13 en la posterior. Luego llegó el trueque por Santi Mina en el que el club vigués salió claramente beneficiado. Una de las premisas que puso Maxi para salir del Valencia era marcharse a un club que jugara competición europea. Si se marcha al Celta no cumpliría ese objetivo, pero podría ver con buenos ojos volver a 'casa'.