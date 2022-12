La Federación Marroquí está al acecho de la perla culé Lamine Yamal, que a sus 15 años está cuajando grandes actuaciones con el Juvenil A del FC Barcelona y está pulverizando todos los récords de precocidad en el club blaugrana. Así lo confirmó Rabie Takassa, uno de los ojeadores marroquíes repartidos por Europa, en una entrevista para la Cadena Ser.

Lamine Yamal, nacido en España e hijo de padre marroquí y madre ecuatoguineana, puede elegir entre las tres selecciones nacionales, aunque de momento, está siendo internacional con las inferiores de la Roja.

Takassa, reconoció ayer que "todos hablan de él y preguntan si se lo vamos a robar, entre comillas, a España", pero aseguró que el jugador tendrá la última palabra: “va a jugar donde mejor se sienta, donde le diga su corazón".

Sobre las virtudes de Lamine Yamal, el ojeador se quedó con "su técnica, su visión de juego y su olfato goleador. Es un extremo de los mejores que he visto en mi vida en las categorías inferiores. El Barcelona tiene un diamante total en su cantera. Es un jugador que me encanta y siempre seré fan suyo, juegue donde juegue, porque a mí me gustan los jugadores de este tipo, jugadores diferenciales".