El Atlético de Madrid está a punto de cerrar la venta de Mateus Cunha al Wolves por cerca de 50 millones de euros, en una fórmula de cesión con obligación de compra. El delantero brasileño no acabó de asentarse en el cuadro colchonero, y año y medio más tarde, saldrá traspasado a la Premier a jugar a las órdenes de Julen Lopetegui. El Wolverhampton se encuentra en una situación delicada y debe reforzar la plantilla para salir de la zona peligrosa y empezar a mirar hacia arriba.

Precisamente la Premier League será la liga más interesada en Joao Félix en caso de salir del Atleti. El Manchester United sería uno de los equipos más interesados tras la salida de Ronaldo. Preguntado por la situación del portugués en el club madrileño, el 'Cholo' contestó: "Nadie es imprescindible, nadie y las cosas serán como tengan que ser".

No termina de mojarse sobre la venta pero, en caso de darse, el argentino ha comentado que tiene un ojo puesto en la cantera. "Estoy mirando para adentro, a los chicos del B, que me entusiasman y están en un gran momento. Es una categoría baja para compararla con LaLiga, pero están con mucha ilusión, Tevenet está trabajando muy bien y si hay que subir chicos de la cantera para el club es lo mejor que nos puede pasar".

El Atlético de Madrid se enfrenta al Arenteiro en Copa del Rey, y no se fía de los gallegos. "El torneo este es maravilloso, permite la posibilidad a todos de competir bien. No importa la categoría que te toque competir, siempre hay posibilidades a partido único, nos encontraremos con las dificultades del lugar en el que vamos a jugar, pero no importa el sol, el viento, el agua, la altura del pasto... lo importante es lo que puedas mostrar dentro del campo y la ilusión por jugar contra cualquiera", ha comentado Simeone.