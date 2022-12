Arnaut Danjuma es de los delanteros más deseados de LaLiga y la Premier League está muy atenta a posibles refuerzos en invierno. El neerlandés ya fue objeto de deseo de clubes ingleses como el West Ham el pasado verano, pero no llegó a materializarse su salida. Ahora que se abre de nuevo el mercado, los tiburones de la Premier, con los bolsillos llenos, podrían intentar una nueva acometida por hacerse con el atacante nacido en Nigeria.

Precisamente Danjuma recaló en el conjunto 'groguet' procedente del fútbol inglés, aunque desde la Championship, la categoría de plata, por lo que no llegó a disfrutar del máximo nivel en las islas. En unas palabras para The Athletic, el ex del Bournemouth no le cerraba las puertas a un posible retorno.

"No puedes cerrar la puerta a la Premier League. La competitividad de la liga, la forma en que son los fans. La Premier League es un tipo diferente de experiencia. En el momento adecuado de mi carrera, siempre hay que estar abierto a volver", dijo el delantero, que el año pasado deslumbró en Europa llevando al submarino hasta las semifinales de la Champions League, con seis goles en los 11 partidos que disputó en la máxima competición europea.