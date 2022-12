El Mundial 2022 ha vuelto a demostrar que Argentina vive el fútbol de una forma única. Unos aficionados argentinos han relatado en un programa de televisión cómo lograron hacerse con la pelota con la que Leo Messi anotó el 3-2 en la final ante Francia.

“Tuvimos la suerte de que uno de los jugadores de la selección argentina la reventó hasta el bloque en el que estábamos nosotros” empieza el aficionado.

“Cayó muy cerquita nuestra, no justo a nosotros. La tenía un francés. Le expliqué que la pelota se tenía que devolver a la policía. Me entrega la pelota. Y después la pelota no la largaba por nada en el mundo” explica el argentino.

El aficionado asegura que ni un policía logró arrebatarle el balón. Finalmente, llegó un supervisor y permitió que se quedara con su preciado trofeo.