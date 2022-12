Txetxu Rojo es un personaje muy querido por todo el fútbol español. Una buena prueba de ello han sido las numerosas muestras de cariño ya afecto para su familia y en su memoria que se han podido ver en todos lados tras su muerte. Pero en estos días de recordar los grandes días de Txextu Rojo se ha recuperado una anécdota con él que contó Santi Cañizares en su biografía. Estos sucedió durante la etapa de ambos en el RC Celta en el verano de 1992

"Recién llegado al Celta, en septiembre, tuve un problema familiar de índole económico que suponía perder la casa familiar por una deuda de tres millones de pesetas (18.000 euros) y mi padre recurrió a mí. Pedí ayuda al club en modo de un adelanto para resolver el tema, pero no se atendió mi petición, aunque esta situación llegó a oídos de Txetxu Rojo", comienza explicando el ex portero en su biografía

"Txetxu, que apenas me conocía desde hacía unas pocas semanas, me llamó a su despacho y, de sopetón, me ofreció un cheque suyo personal con la cantidad que yo necesitaba. Me dijo que no me quería tener en el equipo con problemas extradeportivos y que resolviera la situación. Lo hizo sin marcarme una fecha de devolución del dinero, pedirme documentación o hacerme firmar un papel", rememora Cañizares de aquellos días en el Celta

"Desde aquel momento, yo beso por cualquier sitio por el que deba pasar Txetxu Rojo", concluye el ahora comentarista deportivo.