🎥 Imaxes do que aconteceu en Guijuelo



Adiado o @clubdepguijuelo @CD_Arenteiro ⛈ no minuto 70 pola auga que había no terreo de xogo



🚑 Pol Bueso estivo tirado no chan máis dun cuarto de hora agardando por unha ambulancia pic.twitter.com/rd5jGupQBA