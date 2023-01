"Esto es como si dicen que Pasapalabra puede competir con LaLiga. La única similitud está en el balón. Como circo me gusta, pero no es comparable ni a nivel audiovisual. Cuando Ibai y Piqué compraron la Ligue 1 para España parecía una revolución, pero duró dos partidos..." dijo Tebas sobre la Kings League. Evidentemente y como era de esperar, el exfutbolista catalán no ha tardado en contestar al mandatario del fútbol nacional.

Agüero jugará con el Barcelona de Guayaquil "Bienvenidos al circo de la Kings League! La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic tac, tic tac", respondió Piqué en sus redes sociales. Los seguidores del torneo ya están esperando a ver de qué se trata, si bien le recuerdan el bajón que supuso mentir sobre las pistas de Enigma69. Recordemos que apuntaron con ellas a Isco Alarcón, pero luego resultó ser el exlevantinista Nano Mesa. El 'hype' se les fue de las manos y eso sólo lo arreglaría un bombazo real o la audiencia, ya se sabe, no perdona. Ahora bien, parece cuestión de tiempo que el propio Agüero se vista de corto para jugar con su equipo.