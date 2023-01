Aunque ya ha arrancado la etapa de Luis de la Fuente al frente de la selección española, todavía colea la eliminación temprana de La Roja en el pasado Mundial de Catar 2022. En la cabeza de muchos aficionados españoles está Luis Enrique y su convocatoria, en la que muchos echaron de menos a varios futbolistas en un gran estado de forma, pero que no casaban con la manera de ver el fútbol del asturiano.

Ahora, aprovechando la celebración de la Supercopa de España, Albert Luque, nuevo director deportivo de la Selección española, ha aprovechado para hacer balance, mirar al futuro y de paso mandarle un recado a Luis Enrique y a su estilo de juego: "En ciertos momentos del Mundial echamos de menos un fútbol un poco más directo o un saque rápido de Unai para sorprender a la selección contraria porque todos los equipos sabían cómo íbamos a jugar el 100% de los minutos: con el balón de un lado a otro, sin transiciones rápidas, sin transiciones verticales... Hemos sido, y esto es una opinión personal, esclavos de nuestro pensamiento y nuestra manera de ver el fútbol, pero llevado al extremo. Con Luis de la Fuente no va a pasar eso".

No obstante Luque quita hierro al asunto y destaca lo positivo de la etapa del entrenador asturiano al frente el combinado nacional: "No hay que poner ahora como que Luis Enrique ha sido malo. Ha sacado jugadores de primer nivel cuando nadie los conocía. El Mundial de Qatar ha sido una decepción para todos, pero en la Eurocopa nos quedamos fuera de la final con gente muy joven perdiendo los penaltis contra Italia, que fue la campeona. En la Nations League ganamos a Italia en su país y perdimos la final con ese gol en fuera de juego con esa norma que no estaba muy bien contra toda una selección francesa campeona del mundo. La imagen de Luis Enrique ha estado muy bien, lo que había demostrado era muy bueno, pero Qatar no ha sido lo que esperábamos todos por eso se ha producido el cambio."

Por último el nuevo director deportivo ha puesto en valor a De la Fuente: "El actor principal aquí es Luis de la Fuente. Él es el seleccionador, la apuesta de la RFEF. Yo voy a intentar surtirle de las mejores herramientas. Que tenga los mejores profesionales a su lado, ayudarle en las necesidades que pueda tener... Estoy convencido de que con él la selección va a tener resultados y va a volver a ilusionar"