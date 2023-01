El Atlético de Madrid persigue el fichaje de Memphis Depay desde hace algunas semanas. El interés, además, se ha intensificado en las últimas horas tras la salida relámpago de Joao Félix rumbo al Chelsea. El cuadro colchonero quiere a un jugador que sustituya al luso por lo menos hasta final de temporada y no quiere que se demore mucho.

Según ha informado 'Jijantes', la secretaría técnica del Atlético de Madrid le ha ofrecido al Barça la posibilidad de intercambiar a dos jugadores para que Depay termine jugando este mes de enero ya en el Metropolitano. El jugador que quiere incluir el Atleti es Thomas Lemar, campeón del mundo en 2018 y uno de los fichajes más caros de la historia del conjunto colchonero.

Depay da el sí, el Barça espera

Depay está dispuesto a jugar en el Atleti y habría aceptado la propuesta. El jugador no está teniendo mucho protagonismo con Xavi y está convencido del proyecto de Simeone. Sin embargo, el escollo es convencer al Barça, que no tiene ninguna intención de perder efectivos en este momento tan delicado de la temporada. El equipo azulgrana podría estudiar la oferta y valorará a Lemar aunque no tiene prisa por llegar a un acuerdo.