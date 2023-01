Es un hecho que siempre hubo jugadores africanos con pasaportes falsos que mentían deliberadamente en la fecha de nacimiento. De ahí los éxitos de algunas selecciones del continente en categorías inferiores, aprovechando una diferencia física brutal respecto a sus rivales. Ahora, toda la polémica se cierne sobre Youssoufa Moukoko, estrella emergente del Borussia de Dortmund.

El delantero camerunés del Borussia Dortmund no tendría 18 años sino 22 años tras descubrirse un certificado de nacimiento que data de 2000 y no de 2004. Hay que recordar que el jugador se habría negado a realizarse las pruebas de edad hace 3 años tras parecerle al Leipzig que evidente que algo no encajaba. Hablamos de la reconocida 'prueba de la muñeca', un estudio óseo que ayuda a los médicos a calcular la madurez del esqueleto.

Youssoufa Moukoko debutó con Alemania sub-16 a los 12 años

El jugador nació en Camerún y llegó a Alemania en 2014, presumiblemente con 10 años. Su nivel pronto llamó la atención y con supuestamente 12 años debutó con la selección sub-16 de Alemania, jugando 4 partidos y marcando 3 goles antes de cumplir 13 años. Con 15 debutó con la sub-20; un año después con la sub-21 y con 17 años ya era internacional absoluto. Con este incipiente palmarés, no es de extrañar que los grandes de Europa se peleen por sus servicios, siendo el FC Barcelona uno de ellos.