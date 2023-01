Desde hace semanas Memphis Depay está buscando una salida del Barça y, a pesar de los ofrecimientos que llegan desde Italia, el jugador prefiere ir al Atleti de la mano del Cholo. Tras la salida de Joao Félix con destino al Chelsea, los colchoneros buscan un recambio del portugués que se ajuste a sus posibilidades económicas, y el delantero neerlandés sería el preferido. Sin embargo, Xavi no quiere dejar marchar a un jugador de su calidad a un rival directo de los blaugranas, sin una compensación, y al técnico de Terrassa le encajaría Yannick Carrasco como recambio del ex del Manchester United o PSV.

Durante el día de ayer las posibilidades de que se hiciese efectivo dicho trueque parecía muy remota, ya que los rojiblancos no querrían desprenderse del belga, y menos para reforzar al Barça, pero hoy, tal y como informa Pedro Almeida, el acuerdo entre clubes estaría más cercano que nunca. El intercambio sería beneficioso para ambos conjuntos. Carrasco no deja de sufrir altibajos de nivel, con lo que no acaba de convencer al Cholo, mientras que tras la salida de Cunha y Joao Félix la posición de delantero se queda un poco coja, y más en un sistema en el que Griezmann está actuando más retrasado para ayudar en la elaboración del juego.

Para el Barcelona, desprenderse del holandés no sería un drama, ya que con Lewandowsky actuando como referencia arriba, e incluso Ansu Fati entrando como teórico '9' en su ausencia, deja muy pocas opciones a Memphis de entrar como referencia arriba. Este año tan solo ha disputado cuatro encuentros con los 'culers', entre liga, copa y Champions, por lo que su salida era un debe, tanto desde su lado en busca de minutos, como por el Barça, para desprenderse de uno de los salarios gordos.

En cuanto a Carrasco, la opción del belga se presentaría como una oportunidad de recuperar el mejor nivel de un jugador que, cuando está bien, es tremendamente desequilibrante, además de aportar goles y asistencias. Puede actuar en banda derecha, pero con la posición ya cubierta con Dembélé y Raphinha, lo más factible sería que partiese desde el costado zurdo a pierna cambiada, posición en la que más daño hace. Además, con Ansu Fati actuando más de delantero centro y Ferran dejando dudas en sus últimas participaciones, podría sumar desde el primer minuto.