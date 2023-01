Carlo Ancelotti no parece excesivamente preocupado por la racha reciente del Real Madrid. Bueno, en realidad es un hombre que nunca parece demasiado preocupado por nada, aunque por dentro seguramente lo esté. Pero de cara al exterior conserva ese rictus impertérrito que le caracteriza y reivindica que su equipo va a salir adelante, mientras avisa, con un punto desafiante: "Todo el mundo da por muerto al Real Madrid".

"No estar a tope es bastante normal. Hemos tenido varias lesiones que no eran previsibles y que nos han afectado un poco más, pero no estar a tope es bastante normal", ha señalado el técnico italiano un día antes de que el Madrid se juegue el pase a cuartos de final de Copa frente al Villarreal, rival que ya le derrotó en LaLiga hace 10 días, también en el Estadio de La Cerámica.

No le gustó a Ancelotti, al menos en apariencia, que se pretenda buscar un patrón al bajón actual. Se le preguntó si encontraba similitudes con el del pasado curso, que él mismo reconoció, o con el de 2015, en la segunda temporada de su primera etapa en el Bernabéu. "Casualidad, también saldremos bien esta temporada", señaló, recordando, sin entrar en detalles, que el bajón del curso pasado acabó con el Madrid levantando LaLiga y la Champions.

Cinco goles regalados

"La receta es no perder la confianza en un equipo que hasta noviembre lo ha hecho muy bien. En un momento complicado, hay que evaluar bien lo que está pasando, ser lo más objetivo posible y hacer las cosas de la manera más sencilla posible. En el fútbol, lo más sencillo es defender bien", prosiguió el entrenador italiano, señalando que lo que más le preocupa es la parcela defensiva.

Y es que Carletto reconoce que su equipo no ha rendido bien en defensa en los últimos partidos. Dijo, de hecho, que han "regalado" cinco de los seis últimos goles recibidos, sacando únicamente del listado el que recibió contra el Villarreal tras el polémico penalti por mano de Alaba.

Un Alaba, por cierto, que tampoco estará disponible este jueves, al igual que Tchouaméni, Lucas Vázquez y Carvajal. Ante la ausencia de sus dos laterales derechos de confianza, Ancelotti se lleva a Villarreal a Vinicius Tobias, brasileño cedido al Castilla por el Shakhtar, además de a Odriozola, con el que apenas cuenta. En todo caso, Nacho tiene boletos para ocupar esa demarcación: "Es un defensa muy fiable que puede aportarnos muchas cosas buenas".