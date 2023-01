El capítulo de Carrasco no está cerrado ni muchos menos. No será este mercado invernal cuando el futbolista belga abandone el Atlético de Madrid, pero todo apunta a que si será a partir de junio, cuando finalice la actual temporada. El extremo rojiblanco no está viviendo su mejor temporada en el Atlético de Madrid. No está siendo tan indiscutible para el Cholo Simeone y la falta de regularidad ha influido en su nivel.

Desde que surgió el interés del Atlético en fichar a Memphis Depay, ya en Madrid a falta de la firma para convertirse en un nuevo jugador rojiblanco, el Barça planteó la posibilidad de que Carrasco entrara en la operación a modo de trueque. Sin embargo, el Atlético nunca ha considerado esa posibilidad, entre otras cosas, porque considera el valor del belga más alto que el del neerlandés. Acuerdo cerrado entre Barça y Atlético por el traspaso de Memphis Depay Opción de compra de 20 millones Aún así, la opción de que Carrasco termine en el Camp Nou no ha muerto todavía. De hecho, se ha acercado más que nunca. Rojiblancos y azulgranas han firmado una cláusula por la que el Barça puede llevarse al atacante por 20 millones de euros al término de esta temporada. Todo dependerá de la hoja de ruta del Barça en el próximo mercado y de su capacidad económica, pero desde luego es una opción más que interesante para el cuadro culé. Mateu Alemany, a por Guedes para el Barça tras el adiós de Memphis