El Manchester City de Pep Guardiola logró remontar un 0-2 contra el Tottenham Hotspur en su propio estadio para no perder la estela del Arsenal, al que tiene a cinco puntos todavía (con un partido más jugado). A pesar de que su equipo se acabó imponiendo por 4-2 con una exhibición de Mahrez, el entrenador catalán no se mostró nada satisfecho.

Guardiola cargó contra todos: equipo y afición. "Nuestra afición estuvo en silencio durante 45 minutos. Estamos lejos del equipo que éramos. Hay muchas cosas que estamos lejos", señaló un entrenador que no dejó títere con cabeza, apuntando a todos sin excepción.

Al Etihad Stadium le pidió mucho más, pero no se quedó ahí: "Nuestra afición debe presionarnos, debe exigir más, debe gritar. Hoy tuvimos suerte pero nueve de cada diez veces no remontas. Quiero una reacción de todo el club, toda la organización, los jugadores, el personal. Somos un equipo de flores felices. No quiero ser flores felices, quiero ganarle al Arsenal, pero si jugamos así el Arsenal destruirá", explicó solamente una semana después de decir que luchar por la Premier League ya era imposible, aunque ahora parece dispuesto a pelearla con un toque de atención global.

Guardiola también catalogó como "chorradas" el hecho de que le digan que no ha triunfado por no ganar la Champions League con el Manchester City y defendió su trabajo al frente del cuadro Sky Blue: "Hemos ganado mucho. En este país, ganar dos títulos de liga consecutivos, dos veces, con la forma en que jugamos, con consistencia, contra este Liverpool... ¿Qué es el éxito? He ganado mucho. Todos los días veo cosas que tú no ves porque no estás ahí", sentenció.