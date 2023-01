El PSG se dio un festín de goles en su último duelo de la Copa de Francia. El equipo capitalino se midió al modesto US Pays de Cassel de la Regional I francesa, es decir, la sexta categoría del fútbol galo.

El equipo de Galtier no tuvo problemas en superar los dieciseisavos de final del torneo del KO, pero además lo hizo con contundencia. El PSG destrozó a su rival con una goleada de escándalo por 0-7. Un partido en el que Carlos Soler formó como titular en el once parisino. Una alineación muy reconocible, pues el técnico no se guardó demasiadas estrellas ya que salieron de inicio Mbappé, Neymar o Ramos, entre otros.

El centrocampista valenciano además fue protagonista porque asistió en uno de los tantos a Mbappé, pero anteriormente dejó su sello en el partido con un gran gol. Soler recibió la asistencia de Neymar para hacer el 0-6 en boca de gol con un sutil toque de espuela para batir a Romain Samson.

El ex valencianista cada vez gana mayor protagonismo con el PSG, puesto que sus cifras con el equipo francés empiezan a ser notables. Soler ha participado ya en 21 partidos con el PSG y se acerca a los mil minutos oficiales, en los que ha metido seis goles y ha repartido tres asistencias. En esos números destaca que el internacional español ha contado con oportunidades en cinco de los seis partidos de la fase de grupos de la UEFA Champions League.