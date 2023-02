Ángel Haro, presidente del Betis, se ha pronunciado durante la presentación de Ayoze Pérez sobre la acción que provocó la tercera expulsión de la temporada del zaguero italo-brasileño Luiz Felipe.

Sobre la jugada Haro ha expresado: “Desde luego, no me pareció una acción merecedora de tarjeta roja. El árbitro de campo pudo tener ese error porque estaba un poco lejos, pero el árbitro de VAR, sin duda, tenía que haberle llamado para decirle que no había ninguna imagen que pudiera concluir que era una jugada de roja. Como mucho hay un leve toque en el pecho de refilón, el brazo viene de arriba a abajo porque quería quitarle el balón, Aspas estaba intentando perder tiempo”.

El presidente bético también ha querido hacer una reflexión sobre este tipo de acciones y ha asegurado: “Se premia al tramposo, se utilizan calificativos como que esto es una cosa listos... De listos, pero no de tramposos. Ahora estoy hablando de un jugador de un equipo rival, pero el día de mañana podía ser un jugador de nuestro equipo. Hay que poner el acento en esto, en que todos podamos recriminar claramente cuando se producen situaciones como esta, que un jugador se lleva cinco minutos en el suelo tocándose la cara sin haber sido agredido ni mucho menos”.

Con la última de Luiz Felipe, el Betis ya acumula 10 expulsiones en apenas 20 jornadas de Liga, una situación muy llamativa. Sobre esto Haro ha dicho: “Es cierto que hay una anomalía estadística respecto a las faltas que hace el Betis y las sanciones que recibe. Tenemos que entonar el mea culpa todos, hacer una reflexión interna de en qué parte está fallando el grupo, el equipo, el club, nosotros mismos, y qué parte está fallando en el estamento arbitral. Esto es un tema de todos, hay rojas que han sido claras y otras que no como la del pasado día. Es una reflexión que tenemos que hacer todos sin poner la lupa en un jugador concreto, en este caso Luiz Felipe, el último. Es un jugador que está teniendo tarjetas (3) pero en todos su recorrido en la liga italiana sólo tuvo una tarjeta roja".