La polémica de las últimas horas sobre los rumores de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador de Brasil se han disparado y es por ello, que la Federación Brasileña de Fútbol ha decidido tomar cartas en el asunto. El organismo ha emitido un comunicado en el que niega cualquier tipo de acuerdo con el actual entrenador del Real Madrid.

Es más, de hecho, ha pedido que se dejen a un lado las "especulaciones" y que anunciarán al "nuevo entrenador en el momento adecuado". De esta forma, la organización ha decidido poner fin al rumor de que tenga un acuerdo cerrado con el entrenador del conjunto blanco, aunque es cierto que no niega que lo tengan en mente como futuro seleccionador.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que não procede a notícia divulgada nesta sexta-feira (10/02) de que o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, é o novo treinador da Seleção Brasileira.https://t.co/aSvKot3X63 pic.twitter.com/PZhxPJ0tF6 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 10 de febrero de 2023

Este es el comunicado íntegro: "La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informa que la noticia difundida este viernes (02/10) de que el técnico del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, es el nuevo técnico de la selección brasileña carece de fundamento.

El presidente Ednaldo Rodrigues mantiene las declaraciones dadas el miércoles, después del sorteo de los partidos de la Copa do Brasil. En ese momento, el funcionario dejó a un lado las especulaciones y dijo que el asunto se trata con transparencia y que el entrenador elegido se anunciará en el momento adecuado".

Con contrato hasta 2024

"Tengo contrato hasta 2024", ha sido la respuesta que ha dado Ancelotti en rueda de prensa al ser preguntado en rueda de prensa sobre el posible interés o acuerdo con la selección brasileña de fútbol.

No obstante, según informa el diario MARCA, Brasil habría llamado al entrenador italiano varias veces, pero él no habría atendido las llamadas y no tiene pensado romper su vínculo con el Real Madrid. Después de este 'no', otros nombres que baraja la 'canarinha' son los de Zinedine Zidane y Luis Enrique, entre otros.