No hay debate con Ansu Fati y el Barça. Así lo ha dejado claro Xavi Hernández tras enfadarse en la rueda prensa previa al partido contra el Villareal respondiendo a una pregunta sobre si el '10' del conjunto blaugrana puede salir del club.

El de Terrassa afirmó que cuenta con él y que "es un jugador muy importante" para el equipo. Además, no se quedó ahí, si no que que expresó que tiene "una confianza ciega" en él, aunque "dependerá de su rendimiento que tenga más o menos minutos".

"Ansu Fati no está en venta"

"No entiendo que se hable ahora de esto en nuestro entorno. No hay mercado ahora por lo que Ansu no está en venta. Es un jugador muy importante para nosotros para ahora y para el futuro", ha respondido el entrenador airado.

"Le tengo una confianza extraordinaria. De su rendimiento dependerá que tenga más o menos minutos. De verdad que tengo una confianza ciega en él. Ha de ser una pieza muy importante de presente y de futuro. Pero debe tener paciencia. Hay demasiada prisa en todo", ha aseverado el técnico sobre la falta de minutos del delantero.

Por último, Xavi mostró su enfado ya que "el mercado de enero ha acabado" y no sabe "por qué" se habla de "esto". "Hay que estar centrados en lo que nos jugamos. Para mí está claro que debe seguir", ha concluido el míster blaugrana.