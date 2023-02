El Real Madrid se mantiene en vilo respecto a dos de sus principales estrellas. Tanto Luka Modric como Toni Kroos finalizan su contrato, que los vincula al club blanco, el próximo 30 de junio, sin embargo, hasta el momento no hay novedades sobre si ampliarán su unión con el club que preside Florentino Pérez.

Luka más cerca, Toni más lejos

This club makes me happy. HALA MADRID!! ❤️ pic.twitter.com/Fav5wiebYA — Luka Modrić (@lukamodric10) 12 de febrero de 2023

En lo que al croata corresponde, ha dejado guiños en varias ocasiones hacia el Real Madrid, el último tras ganar el Mundial de Clubes este mismo fin de semana: "Este club me hace feliz. ¡Hala Madrid!", escribía Luka en su perfil de Twitter. Además, en los últimos años ha declarado en varias ocasiones que su deseo es el de retirarse en el club con el que ha ganado cinco Champions League.

Por el contrario, el centrocampista alemán no ha dejado tan clara su postura. De hecho, en sus declaraciones posteriores a la victoria frente al Al-Hilal, Kroos fue preguntado por esta cuestión, a lo que el '8' respondió sin despejar demasiadas dudas: "Estoy pensando qué hacer la próxima temporada, estoy en contacto con el club. Mi experiencia me dice que lo mejor es hablar las cosas dentro. Si hay algo oficial lo vais a saber seguro. Hay muchos factores. Hay que ser honesto. No tardará mucho la decisión. De momento no hay decisión, pero estamos tranquilos porque ninguna de las dos partes hará tonterías. Yo estoy muy tranquilo".

Incluso, los dos jugadores 'merengues' han dejado entrever su retirada una vez se desliguen del Real Madrid.

Todavía son importantes

Parece que si la decisión dependiera de su técnico, Carlo Ancelotti, la respuesta sería clara. Para el italiano, las dos leyendas siguen siendo fundamentales en su esquema. A pesar de su edad, de los 1800 minutos que se han disputado del campeonato nacional, el croata ha participado en 1127, por los 1222 del alemán, manteniéndose los dos en el 'top-10' de su equipo en esta estadística. Además en 12 de los 34 partidos jugados por el Real Madrid en lo que va de temporada, la mítica pareja de la medular blanca, han coincidido en el campo.

Con todo ello, la última palabra la seguirá teniendo el presidente, Florentino Pérez, que ya es conocido por no temblarle la mano a la hora de deshacerse de las leyendas madridistas, como ya ocurrió con Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos en el pasado. Las próximas semanas serán clave para conocer el futuro del dúo que ha comandado el mediocampo del Real Madrid desde hace más de 9 años.