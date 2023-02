El FC Barcelona le ha cogido el gusto a fichar jugadores libres y va camino de repetir la fórmula el próximo verano. Ya es habitual ver al conjunto culé esperar a que sus objetivos consigan la carta de libertad, aunque eso les lleve a esperar un año más, y poder firmar a los futbolistas sin coste de traspaso.

El centro de la defensa es una de las parcelas que quiere seguir mejorando después de la irrupción de Andreas Christensen y teniendo en cuenta el hecho de que Jules Koundé está jugando de lateral. Evan N'Dicka puede ser el gran tapado para el eje de la zaga, ya que según apunta 'SPORT1' en Alemania el Barça habría llegado a un acuerdo verbal con el central francés para que se incorporara al conjunto azulgrana a partir del 1 de julio.

La realidad es que el defensor galo no tiene pensado renovar con el Eintracht de Frankfurt y la entidad culé ya contaría con el 'sí' del jugador. Ahora mismo la operación no está cerrada, ya que el Barça tiene que decidirse si acometerla o no, ya que no es el único central en el radar. Según el periódico germano, el club comunicará la decisión en el mes de marzo.

No es la primera vez que el nombre de N'Dicka suena para reforzar al conjunto de Xavi Hernández. El central comparte selección con los Koundé, Varane, Upamecano y compañía. Acumula varias temporadas rindiendo a un gran nivel en la Bundesliga y está decidido a probar suerte en un grande. Es su condición de agente libre lo que reduce el riesgo y le abre las puertas de más equipos poderosos que quieran apostar por el vergel de centrales que es Francia.