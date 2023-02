Bombazo en el fútbol español. El FC Barcelona habría pagado al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) cantidades superiores al millón de euros.

Según informa el programa de SER Catalunya Qué t'hi jugues, el club azulgrana habría pagado supuestamente 1’4 millones de euros a un empresa propiedad de José María Enríquez Negreira. Esta información explica que el dinero se transfirió a una sociedad a nombre del ex árbitro llamada DASNIL 95 SL.

Los pagos que habría efectuado el Barcelona a Enríquez Negreira a través de su empresa serían de: 532.728,02 euros 2016, 541.752 en 2017 y 318.200 en 2018.

El citado programa también asegura que el hijo del ex árbitro y el propio, José María ya han prestado declaración ante la fiscalía. Ambos han asegurado que no hubo trato de favor al Barcelona en temas arbitrales y que corresponde a un trabajo de asesoría arbitral a los jugadores azulgranas. No obstante Negreira no ha aportado ningún documento que atestigüe su versión a la Agencia Tributaria.