El entrenador del Real Madrid ha asegurado hoy que "no es bueno que la gente dude de la competición" al ser preguntado sobre las informaciones que relacionan a Enríquez Negreira con el FC Barcelona. "El deporte tiene que ser algo limpio siempre. Todos intentamos trabajar para que sea limpio", se ha limitado a decir en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Osasuna. Ancelotti, no ha querido dar el once titular, pero sí ha confirmado que Benzemá y Kroos no jugarán y que regresarán Courtois y Hazard. En este sentido, ha asegurado que Benzemá no jugaría tampoco si el rival fuese el Liverpool. "Que no esté mañana no es que esté lesionado, sino que preferimos por la edad darle descanso cuando está cansado, para que esté en buena condición toda la temporada", ha dicho.