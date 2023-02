El escándalo arbitral en torno al FC Barcelona continúa y cada hora que pasa se revelan nuevos detalles de esos casi veinte años de servicio de la empresa de Enríquez Negreira al club azulgrana. Una relación con el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) que le reportó 1'4 millones de euros solo por los ejercicios 2016, 2017 y 2018, es decir, casi medio millón anual.

Estos pagos a Dasnil95 por una supuesta asesoría arbitral se dejaron de realizar en 2018, cuando tras las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF, Enríquez Negreira dejó su cargo en el CTA.

Ahora un confidencial del diario MARCA destapa nuevas revelaciones sobre esos presuntos informes y vídeos arbitrales que Dasnil95 le servía al FC Barcelona. Según la información del citado medio a través de sus fuentes, los informes de Enríquez Negreira no tenían "la calidad suficiente, ni eran de gran utilidad para el primer equipo". El propio diario MARCA añade en la noticia que "eran muy básicos". Así pues estas fuentes señalan que las cantidades percibidas por la empresa del ex vicepresidente de los árbitros no se corresponden con la tarea realizada.