El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, aseguró que "España se encuentra entre los países más implicados en la lucha contra la violencia y el racismo en el deporte" y destacó que los autores de insultos racistas "no serán sancionados con multas por incumplimientos administrativos, sino acusados por cometer delitos".

La Fiscalía expresó su compromiso y plena disposición para perseguir estas conductas por transcender del ámbito administrativo al ámbito penal, requiriendo de una actuación contundente para su prevención y castigo. No serán sancionados con multas por incumplimientos administrativos sino que van a ser acusados por cometer delitos.

En una entrevista con EFE, Franco elogió la reacción de clubes como el Valladolid, el Granada y el Cartagena tras sufrir esta temporada en sus estadios incidentes de este tipo, aunque pidió a todos los equipos "que redoblen sus esfuerzos para expulsar de las gradas a los radicales e indeseables" y anunció que la lucha contra la violencia en el deporte será uno de los asuntos en los que España incidirá durante la presidencia de la UE en el segundo semestre de este año.

¿Hay alguna novedad en la investigación sobre quiénes colocaron un muñeco con la camiseta de Vinicius colgado de un puente en Madrid?

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están trabajando para la identificación de los individuos que participaron en este incidente. Es necesario respetar los tiempos y procedimientos legales establecidos. Confío plenamente en su trabajo y el de la Fiscalía y no me cabe ninguna duda de que una vez identificados los autores de estos deleznables hechos serán sancionados. Antiviolencia anunció para ellos multas de hasta 4.000 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos por doce meses.

En la opinión pública existe la percepción de que han aumentado los incidentes racistas y violentos en el fútbol español en los últimos meses. ¿Con la información que tiene la Comisión Antiviolencia es esto cierto?

Efectivamente, hemos detectado un ligero aumento en los últimos meses. Muestra de ello son los reiterados insultos recibidos por Vinicius Jr. esta temporada en el Camp Nou, el Metropolitano, el José Zorrilla y Son Moix. Vamos a redoblar los esfuerzos para acabar con estos execrables incidentes.

En esta línea de acción, la Permanente de Antiviolencia se reunió de forma extraordinaria en la sede de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía expresó su compromiso y plena disposición para perseguir estas conductas por transcender del ámbito administrativo al ámbito penal, requiriendo de una actuación contundente para su prevención y castigo. No serán sancionados con multas por incumplimientos administrativos sino que van a ser acusados por cometer delitos.

Ahora bien, si tenemos en cuenta el elevado número de encuentros que se celebran cada fin de semana y los datos de asistencia, se puede afirmar que este tipo de hechos y manifestaciones responden a individualidades. La evidencia es que, cientos de miles de aficionados en cada jornada disfrutan del espectáculo, apoyando efusivamente a sus ídolos y observando un comportamiento intachable. Nuestra tarea primordial, sin dejar de perseguir a los indeseables, es precisamente garantizar la integridad y seguridad de todos los aficionados. El contraste negativo lo vemos en la relevancia pública que adquieren aquellos individuos que proyectan su odio, ofreciendo una imagen distorsionada de la realidad.

¿Qué papel deben tener los clubes ante estas situaciones?

Hay que destacar la inmediata condena de los clubes ante tales hechos. Hemos visto la ejemplar reacción del Real Valladolid, que no solo ha colaborado con la Policía para la identificación de los indeseables que en diciembre pasado insultaron Vinicius, sino que ha anunciado que les va a retirar los abonos. O el reconocimiento para clubes como el Granada y el Cartagena tras su inmediata condena de los lamentables enfrentamientos protagonizado por un grupo de radicales antes y después del encuentro que disputaron en octubre. Además, el Granada tomó la valiente decisión de expulsar de la grada de animación y retirar el abono a los integrantes de una peña de radicales implicados en los enfrentamientos.

Es de suma importancia la implicación de los clubes. No me cansaré de solicitarles su colaboración y brindarles todo nuestro apoyo, porque ellos son quienes disponen de mecanismos de control para expulsar a estos indeseables de las gradas.

¿Es suficiente la implicación y la colaboración de los clubes con la Comisión y con la Policía, tanto para prevenir como para actuar ante incidentes?

Los clubes por sí mismos y a través de la representación de LaLiga en Antiviolencia están plenamente implicados en esta tarea. No obstante, como he apuntado en varias ocasiones, les pido que redoblen sus esfuerzos para expulsar de las gradas a los radicales e indeseables. Soy consciente de la dificultad a la hora de localizar e identificar a estos individuos, quienes llevan a cabo sus deplorables acciones la mayor parte de las veces amparados en la masa.

Vemos la misma disposición y sintonía en el resto de integrantes de Antiviolencia (Ministerios de Interior, Cultura y Deporte, a través del CSD, Fiscalía General del Estado, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Federación de Fútbol y Asociación de Clubes de Baloncesto) a la hora de perseguir estos actos.

¿Se pueden llegar a detectar los enfrentamientos entre aficiones de clubes como los que han ocurrido esta temporada en ciudades como Santander, Granada o Sevilla para evitarlos?

El rastreo de la actividad de los grupos de aficionados, concretamente de aquellos que han protagonizado incidentes de este tipo, es una de las tareas constantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. El uso del boca a boca o de las redes sociales, y la inmediatez de convocatoria que estas propician, dificultan enormemente la tarea.

Por otra parte, son inevitables las coincidencias de aficionados rivales en las ciudades donde se celebran las competiciones. Antiviolencia trabaja a través de la Permanente para prevenir este tipo de enfrentamientos con la declaración de partidos de alto riesgo. Esta permite el refuerzo de la seguridad tanto por parte de los clubes como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, atendiendo a un mayor control de los desplazamientos de aficionados, la adquisición de entradas y la ubicación de dichas aficiones en zonas acotadas de las gradas.

¿La decisión de algunos clubes de prohibir el acceso con equipación o símbolos identificativos del equipo rival puede ser un problema añadido para la convivencia de las aficiones?

Los emblemas y los símbolos distintivos de los clubes son elementos fundamentales de animación, representando las señas de identidad de los aficionados para manifestar la adhesión al club de sus colores. En este sentido, no existen limitaciones a la hora de exhibirlos en los espectáculos deportivos, excepto casos en los que, por la naturaleza de los mensajes que expresan como violencia, racismo, xenofobia, intolerancia, etc., o por las características físicas de los mismos por excesivo tamaño o materiales inflamables, los encargados de la seguridad de los estadios y/o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estiman oportuno no permitir su uso.

¿En qué lugar se puede situar a España por incidentes de este tipo en una comparativa con países de nuestro entorno?

Sin poder establecer una clasificación por este tipo de incidentes al no contar con datos comparativos, sí podemos afirmar que España se encuentra entre los países más implicados en luchar contra la lacra que supone para el deporte este tipo de incidentes. El refrendo a esta implicación queda reflejada en el prestigio internacional del que goza nuestro país en la organización de eventos deportivos totalmente seguros.

¿Qué más trabajo se puede hacer en materia de prevención? ¿Hay alguna iniciativa durante la presidencia de la UE?

No podemos bajar la guardia a la hora de garantizar la integridad y seguridad de los aficionados. La tarea es constante. Lo importante es seguir trabajando coordinados para implementar e incorporar aquellas medidas e iniciativas que destierren a los violentos e indeseables del ámbito del deporte. El trabajo de los distintos actores implicados, que tienen su marco de acción en la Comisión Antiviolencia sin duda nos hará avanzar en el objetivo común de señalar, sancionar y aislar a aquellos individuos que empañan la imagen y los valores del deporte.

En cuanto a las iniciativas del Gobierno en relación con la presidencia española de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023, puedo adelantarles que la lucha contra la violencia en el deporte será uno de los asuntos que España pondrá sobre la mesa con el objetivo de implicar a todos los socios europeos en la tarea.