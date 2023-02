Ferran Torres ha encontrado un punto de inflexión que necesitaba tras pasar unos meses complicados a nivel personal en los que no encontró su mejor fútbol vistiendo la camiseta del FC Barcelona. El extremo valenciano, que completó un gran partido ante el Cádiz, ha atendido al diario SPORT antes del decisivo Manchester United-Barça de la Europa League y ha confesado que llegó a "tocar fondo" en un momento de esta temporada y que ahora se siente mucho mejor gracias al apoyo de su familia, de su entorno más cercano y de un psicólogo con el que aprendió a "valorar lo que tengo" y a "volver a disfrutar del fútbol".

Ferran Torres confesó que durante este tiempo lo pasó mal por "haber querido ser un jugador que realmente no soy". "Me obsesionó con los goles. Me daba igual hacer partidos malos, solo quería marcar. Yo siempre he sido un futbolista que encara, desequilibra y realiza asistencias. Normalmente también he estado acertado a portería pero pasé una mala racha y no supe gestionarla".

El final de la 21/22 y la herida en el pie que supuso un contragolpe en el inicio de la pretemporada de este año afectaron a Ferran. "Me afectó mucho. Entré en un pozo y no veía la salida. Nunca me había pasado". Ahora, tras pasar un periodo de crecimiento y desarrollo personal Ferran se siente un nuevo Ferran y todo también gracias a saber pedir ayuda profesional, algo "normalizado" en el mundo del fútbol. "Yo siempre lo he asumido con naturalidad. Hay semanas en las que no voy y otras en las que voy tres veces. No siempre hablamos de fútbol, también conversamos sobre la vida privada".