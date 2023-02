Desde que llegó al PSG cada verano es una incógnita para Neymar. Su posible marcha del club parisino es uno de los rumores que más recorrido tienen a lo largo del mercado aunque, de momento, la estrella brasileña no se ha movido de la capital francesa.

Este año parecía que las posibilidades de hacer las maletas a final de temporada eran más grandes que nunca. Incluso se rumoreó que Al-Khelaifi aceptaría aproximadamente un tercio de lo que pagó al Barça hace ya varios años y que convirtió a Ney en el fichaje más caro de la historia del fútbol.

Sin embargo, este verano podría no haber culebrón Neymar. Según el diario 'L'Equipe' el atacante brasileño no tienen ninguna intención de abandonar el PSG a final de temporada. Le restan cuatro años de contrato y su intención es la de cumplirlos. El club francés, por su parte, podría insistir de nuevo para tratar de sacar al jugador de la plantilla. El PSG ya no lo considera imprescindible.

El mencionado medio incluso se aventura con posibles destinos para un jugador cuyo salario limita de sobremanera el cartel que puede tener en Europa. Chelsea y Newcastle serían las opciones más reales para él.

Objetivo Neymar: Bayern de Múnich

En cualquier caso, en la cabeza de Neymar solo está el Bayern de Múnich. No porque quiera fichar por el club bávaro, sino porque su deseo es recuperarse a tiempo para jugar la vuelta de los octavos de final en el Allianz. Este fin de semana sufrió una dolorosa lesión en el tobillo y lo más probable es que se pierda la cita en la que el club parisino está obligado a remontar el 0-1 de la ida.