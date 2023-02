Joan Laporta, presidente del Barcelona, aprovechó este martes un acto institucional sobre seguridad con el 'conseller' Joan Ignaci Elena, para comunicar que el club había iniciado una investigación externa e independiente sobre el denominado 'caso Enríquez Negreira', a la vez que cargó con dureza contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien a su vez, el lunes, había solicitado la dimisión del dirigente azulgrana si no aclaraba las circunstancias sobre la relación con el exárbitro catalán que está en manos de la Fiscalía.

"Hemos decidido externalizar la investigación. Un abogado externo con su equipo de profesionales, en coordinación con el club, está realizando una investigación rigurosa, independiente y excelente, tal como se merece el Barça", indicó Laporta, antes de criticar el trato periodístico que se está dando al caso Enríquez Negreira. "Para que exista una sociedad democrática debe haber un periodismo libre e independiente. Sin embargo, lamentamos la serie de filtraciones de información de datos y documentos que se están producido en una causa que está en fase de investigación en la Fiscalía y que debería tener la máxima custodia. Más aún cuando ni la Fiscalía ni los cuerpos policiales, en ningún caso, han comunicado al club que forme parte de ninguna investigación", añadió el presidente azulgrana.

Laporta trató de aclarar este miércoles la relación que mantuvo el Barça con Enríquez Negreira y su empresa durante su primer mandato al frente del club. Según sus explicaciones, Enríquez Negreira aportaba apoyo documental y de vídeo. "Se pagó un dinero en virtud de unas facturas por los servicios prestados. Todo esto se está investigando y cuando tengamos más información lo comunicaremos en una rueda de prensa. Tenemos ganas de dar todas las explicaciones sobre la información que tenemos. En mi primer periodo, estas facturas se pagaban en base a un soporte documental y de vídeos que demostraban que se habían hecho los servicios", aseguró el dirigente para aportar los primeros datos sobre los trabajos efectuados por Enríquez Negreira para el Barça.

La relación inexistente con Tebas

El presidente no quiso dejar pasar la ocasión para contraatacar a Tebas, en la guerra abierta que el club azulgrana mantiene contra la patronal del fútbol español con la Superliga de trasfondo. "El señor Tebas ya ha salido a la palestra. Algunos de ustedes nos avisaron de que parecía que el señor Tebas estaba promoviendo una campaña reputacional contra el Barça y mi persona. Ahora ya se ha vuelto a quitar la careta. Es una persona que en su trayectoria ha demostrado antibarcelonismo y fobia contra el Barça. En 2005, no quería que jugara Messi con nosotros. Ha seguido una trayectoria y últimamente no perdona que no hayamos suscrito el convenio con CVC y defendamos realizar una Superliga. No es casualidad que haya manifestado que deje de ser presidente del Barça y aparece de forma recurrente para desestabilizarnos. Es su deseo. No le daré el gusto, porque el Barça es de los socios".

Por esta razón, Laporta matizó que el Barça actuará con contundencia. "Quien nos ataque tendrá una respuesta contundente. Exhibimos trabajo y consistencia con un fútbol espectacular para conseguir esta excelencia a la hora de jugar y ganar. Como presidente, no permitiremos esos intentos de ensuciar nuestra historia por lo que recibirán una respuesta contundente".