Bojan Krkic ha explicado hoy en la primera jornada del Sports Tomorrow Congress que “sufrió en primera persona” lo que ahora “está viviendo Ansu Fati” en el FC Barcelona. Y es que las irrupciones en la élite de ambos jugadores tienen muchas similitudes, pues ambos lograron disparar las expectativas, a base de goles y grandes actuaciones, siendo muy jóvenes.

"Pasas de ser una persona a ser un personaje. Yo con 17 años tuve que competir contra la etiqueta del 'nuevo Messi'. Aprendes a alejarte de estas etiquetas externas y a ser consciente de cuáles son tus límites y a aceptarlos" aseguró Bojan sobre cómo afrontó su llegada a la élite. "Es difícil gestionarlo. Lo bueno que tienes en ese momento es que no eres consciente de lo que generas. Tú estás cumpliendo un sueño de niño. No era consciente de la magnitud de ese escenario en el que me estaba introduciendo con 17 años" dijo también.

Ausencia en la Euro 2008

"El primer año en el Barcelona fue muy bueno a nivel profesional, pero muy duro a nivel personal". Ese mismo verano, recibió la llamada de la Federación para ser convocado para la Eurocopa, no obstante el de Linyola decidió priorizar su salud mental: "Yo tenía muy claro que no podía ir. Estaba viviendo una época de ansiedad y decidí no ir. El día antes de la convocatoria hablé con Luis Aragonés, el seleccionador, y se lo expliqué"

No obstante, Bojan está convencido de haber tomado la decisión correcta: "En ningún momento he tenido la sensación de arrepentimiento, porque yo sabía la situación en la que me encontraba. Para mí superar esta situación es más importante que ganar una Eurocopa"