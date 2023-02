César Montes ha caído de pie en el Espanyol de Diego Martínez. Y es que desde su llegada a la ciudad condal, hace ya dos meses, el 'Cachorro' ha ofrecido un gran rendimiento de forma inmediata y práctiamente no ha necesitado tiempo de adaptación. El gran nivel del mexicano no ha pasado desapercibido a ojos de ojeadores y direcciones deportivas, y varios equipos ingleses se han interesado en su contratación.

Según ha informado el medio perico La Grada, tanto el Wolverhampton Wanderers como el Nottingham Forest pretenden la contratación de César Montes en el próximo mercado estival. No obstante, su fichaje no será barato, ya que el mexicano cuenta con una cláusula de 30 millones de euros y contrato hasta junio de 2028, por lo que el club blanquiazul no tiene la menor presión por venderlo.

Vini Souza también gusta en la Premier

El mediocentro brasileño Vini Souza también tiene pretendientes en las islas británicas. De acuerdo a la información publicada en Mundo Deportivo, los Wolves también estarían interesados en su contratación. Además, el periódico catalán asegura que el equipo que dirige Julen Lopetegui ya habría llegado a un acuerdo con el Manchester City para su transferencia en verano, ya que actualmente, Vini se encuentra cedido en el club perico por el Lommel SK, club que pertenece al City Football Group.

No obstante, el brasileño tendrá la última palabra y ya ha asegurado que se siente muy a gusto en el club perico.