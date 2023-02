El derbi entre Real Madrid y Atlético sigue dando sus coletazos. El partido quedó marcado por la polémica expulsión de Ángel Correa, que le propinó un codazo en el pecho a Rüdiger. Sin embargo, la repetición mostró que el contacto fue mínimo, y que el central alemán puso mucho de su parte para caer. Finalmente, el partido terminó 1-1, y el club colchonero se mostró muy descontento con la actuación arbitral, sobre todo con el VAR, que no avisó a Gil Manzano de la simulación del zaguero merengue.

En el acta arbitral, Gil Manzano manifestó lo siguiente: "En el minuto 64 el jugador (10) Correa Martínez, Ángel Martín, fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear con el codo a un adversario sin estar el balón en juego". La sanción finalmente ha sido de dos partidos, por la que el club colchonero ha recurrido a la justicia, al considerar que es desmedida. Simeone no podrá contar con Correa para los choques ante Sevilla en el feudo rojiblanco y Girona en Montilivi.

Reaparecerá ante su víctima favorita

Desde que aterrizara en el Manzanares en enero de 2015, el punta argentino ha visto puerta hasta en cinco ocasiones ante el Valencia. Se estrenó ante los valencianistas en el fortín colchonero en la victoria del Atlético en la temporada 17/18. Repetiría la temporada siguiente, primero en la jornada inaugural en Mestalla, abriendo la lata del partido, que finalmente acabaría empatando Rodrigo.

Volvió a ver puerta frente a los blanquinegros esa misma campaña, en el partido de vuelta en el Metropolitano la jornada 34 de Liga. Esta vez sí que pudo brindarle la victoria a su equipo, firmando el 3-2 definitivo en un un encuentro tremendamente igualado. Curiosamente, en la temporada siguiente no consiguió ver puerta ante su víctima favorita. En el partido de ida no pudo participar, y en el de vuelta fue titular, pero no 'mojó'. Se reencontró con el gol en la 20/21, ya en la segunda vuelta anotando el tanto de la tranquilidad para los de Simeone en un choque que concluyó 3-1 a favor de los rojiblancos en el Wanda.

Su último tanto frente a los valencianistas lo anotó en la 21/22, en un cara a cara ante los colchoneros en el que el Valencia de Bordalás se puso 0-2 antes del descanso. Sin embargo, los atléticos apretaron a la salida de vestuarios y el argentino anotó el segundo de los rojiblancos para empatar el encuentro en el 90'. Tres minutos más tarde, Hermoso ajustició a los valencianistas con un gol en el descuento.