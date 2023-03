El Atlético de Madrid ya ha empezado a planear la era post-Simeone. Parece que los años del 'Cholo' en el club colchonero van llegando a su fin después de dos decepcionantes temporadas. De este modo, el conjunto madrileño ya estaría pensando en un nuevo proyecto sin el argentino. Tal y como ha informado Javi de la Peña, del programa El Chiringuito, los rojiblancos ya habrían puesto una oferta encima de la mesa de Luis Enrique.

Según el periodista, la propuesta sería para llegar al Cívitas Metropolitano a partir de la próxima temporada y el contrato tendría una duración de tres años.

Además, los contactos entre club y técnico habrían empezado desde antes del Mundial, donde el asturiano ejerció como seleccionador nacional, por lo que, desde el Atlético de Madrid ya son conscientes de la buena predisposición de Luis Enrique para llegar al Manzanares.

Condiciones

No obstante, no sería todo tan fácil para que el exseleccionador llegara al conjunto colchonero, ya que el asturiano habría puesto una serie de condiciones para fichar por los rojiblancos. Para comenzar, 'Lucho' no estaría contento con la actual plantilla del Atlético de Madrid, por lo que, si finalmente llega al vestuario atlético, tendría la intención de hacer una limpia de jugadores.

Incluso ya habría propuesto a Ferran Torres, que fue un fijo en sus planes en 'la Roja', como primer fichaje de una nueva época en el club madrileño.

Por otro lado, desde el Atlético no están dispuestos a terminar de malos modos la era del personaje más importante de su historia, junto con Luis Aragonés. Por tanto, el club no tendría la intención de enseñarle la puerta de salida al 'Cholo' 12 años después de que llegara y cambiara la historia de los rojiblancos.

Sin embargo, este movimiento se ha producido porque la directiva comandada por Enrique Cerezo tiene la sensación de que será Simeone quien dirá 'adiós' al término de esta temporada.

Más ofertas para Luis Enrique

Asimismo, el exentrenador del Barça, también estaría sopesando otras opciones. La oferta más suculenta que tendría 'Lucho' sería la del Chelsea, que está pasando por uno de sus peores momentos de la historia reciente, por lo que busca un giro de timón que devuelva a los 'blues' a las primeras posiciones de la Premier League. La propuesta de los ingleses sería de 12 millones durante los tres próximos años e incluso estarían dispuestos a esperar la respuesta del asturiano hasta junio.

Además, también se rumoreó con que la Confederación Brasileña estaba interesada en que Luis Enrique tomara las riendas de la 'Seleçao', sin embargo, los brasileños han tomado la decisión de esperar hasta el próximo julio para que el actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se ponga al mando de la 'canarinha'.

De cualquier modo, parece claro que la decepción de la selección española en la última Copa del Mundo, no ha bajado ni un poco el caché del exseleccionador y es bastante probable que la próxima temporada lidere un nuevo proyecto.