El partido que enfrentó a la Cremonese con la Roma en la última jornada de Serie A le costará algo más de tres puntos a 'la loba'. Mourinho vio la tarjeta roja a instancias del cuarto árbitro y tuvo que ver la derrota de su equipo desde la grada. Hoy se ha pronunciado la justicia deportiva italiana y el luso será sancionado con dos partidos de suspensión, más 10.000 euros de multa por "contestar de manera vehemente y con una actitud provocativa una decisión arbitral", a escasos minutos de iniciarse la segunda mitad.

Tras el partido, Mou habló para los micrófonos de DAZN y dejó entrever que no es casualidad que fuese expulsado con que la Roma se enfrenta a la Juve la próxima jornada, trascendental para los intereses de unos 'giallorossi' que perdieron el cuarto puesto a manos de sus rivales capitalinos al caer en Cremona. "Necesito saber si existen grabaciones de audio de lo que me ha dicho. No quiero entrar en el hecho de que él sea de Turín y que nosotros jugamos contra la 'Juve' esta jornada y me quiera fuera del banquillo", afirmó el técnico portugués refiriéndose al cuarto árbitro.

El ex entrenador de Chelsea o Real Madrid anunció que explorará cualquier vía legal que exista para recurrir la sanción, "tengo que saber si puedo hacer algo desde el punto de vista legal, porque el árbitro me expulsa porque el cuarto árbitro le ha dicho que lo haga", continuó.

"La gente que me conoce desde hace muchos años sabe que soy emocional, pero no estoy loco. Y para haber tenido una reacción como la que he tenido es porque ha sucedido algo", agregó el preparador de Setúbal, que continuó lamentando la "falta de honestidad" del cuarto árbitro, y su comportamiento hacia él en la zona de banquillos. "Lamentablemente el cuarto no ha tenido la honestidad de decirle a su compañero lo que me ha dicho, el modo en el que me lo ha dicho y el modo en el que me ha tratado, que obviamente ha generado mi reacción", se excusó.

El propio 'Mou' reconoció haber bajado tras el pitido final al vestuario de los árbitros a hablar con los colegiados, en especial con el cuarto al que le pidió: "se honesto y di lo que ha pasado", en presencia de Piccinini, árbitro principal del encuentro. "A lo mejor es la primera vez en mi carrera que un cuarto árbitro ha hablado conmigo de un modo injustificable", apuntó.