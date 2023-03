Pedja Mijatovic, quien fuera director deportivo del Real Madrid, confesó un secreto a voces. Y lo hizo aportando algunos detalles. Se trata de uno de los varios momentos en los que Andrés Iniesta pudo haber cambiado la camiseta del FC Barcelona por la de su eterno rival. ¿Iniesta al Real Madrid? No era descabellado, habida cuenta de que en su juventud era madridista.

Era 2006 y el Real Madrid se encontraba envuelto en un proceso electoral. Cada candidato prometía acuerdos por diferentes jugadores, como es habitual. Sonó Kaká, también Robben, Cesc e incluso Iniesta entre otros muchos. Ninguno de ellos llegó ese mercado de fichajes, aunque los dos primeros lo hicieron más adelante. Ramón Calderón se presentó a la presidencia acompañado por Pedja Mijatovic, exestrella de Valencia CF y Real Madrid, como director deportivo.

Pedja fue invitado este jueves a 'Martínez y Hermanos', de Movistar+. La charla tuvo un momento llamativo en el que Dani Martínez preguntó sobre el rumor de que Iniesta estuvo prácticamente fichado por el Real Madrid. Quien fuera director deportivo no se mojó sobre el acuerdo que presumiblemente tuvo Camacho para que así fuera, pero reconoció que él mismo negoció por su cuenta dicha intentona.

"Estábamos decididos a pagar su cláusula"

"Quisimos fichar a Iniesta", reconoció Mijatovic. "Estábamos, bueno, cerca... No sé si cerca. Pero aprovechamos cuando estaba renovando y no llegaba a un acuerdo... Hablamos con su padre. Intentamos charlar con su representante para aprovechar la oportunidad. Teníamos una cláusula elevada y estábamos decididos a pagarla. Era un jugador que siempre lo admiraba y era un fenómeno. Aunque no se produjo ese fichaje, pero hubo conversaciones con el representante a través de su padre", reconoció.

Andrés Iniesta era el jugador número 12 para Frank Rijkaard y llevaba dos temporadas participando en la mayoría de partidos, aunque la mayoría como suplente. A partir de la temporada 2006/07, todo cambió. El de Fuentealbilla pasó a disputar más de 2.500 minutos ligueros y consagrarse como una pieza importantísima en el esquema culé, anotando goles y repartiendo asistencias con mucha facilidad y siendo vital en la época más dorada de la historia del FC Barcelona.

Camacho anunció un acuerdo por Iniesta

José Antonio Camacho, exjugador y exentrenador del Real Madrid, formaba parte de la candidatura de Juan Palacios por la presidencia del club del Santiago Bernabéu. Quien fuera seleccionador de España, aseguró tener un acuerdo con el representante de Andrés Iniesta para incorporarlo al Madrid. Perdieron las elecciones en favor de Ramón Calderón, por lo que dicho acuerdo no llegó a rubricarse.