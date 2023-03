El gran desembolso realizado por el Chelsea desde el pasado verano puede tener sus consecuencias a partir del próximo mercado. En menos de un año, el club dirigido por Todd Boehly se ha gastado más de 600 millones de euros.

Sin embargo, este esfuerzo económico no se ha visto reflejado en buenos resultados en el terreno de juego, por lo que, si no cambia mucho la situación de los 'blues' en los últimos dos meses de competición, se verán obligados a deshacerse de algunos jugadores para equilibrar cuentas, tal y como informa The Telegraph.

Muy atento a estos posibles movimientos se encuentra el FC Barcelona. La faceta deportivo de la directiva 'culé', comandada por Mateu Alemany, se está caracterizando por aprovechar oportunidades de mercado desde que Laporta llegara a la presidencia y en este caso no parece que vaya a ser distinto.

De este modo, los jugadores que más opciones tienen de salir de Stamford Bridge son a los que les queden menos de dos años de contrato. Por tanto, si finalmente Todd Boehly se decide a seguir esta estrategia para sanear las cuentas del club, son varios los jugadores que quedarían en la rampa de salida.

Kanté, en la lista

El futbolista que, a priori, más encajaría con las exigencias del club catalán sería Kanté. El francés termina contrato este mismo verano, por lo que el conjunto inglés no se vería beneficiado económicamente de la salida del centrocampista.

Tanto es así, que los 'blues' ya se han puesto en marcha para intentar alargar el contrato de N'Golo tres años más. No obstante, la posible despedida de Busquets del FC Barcelona 15 temporadas después de su llegada al primer equipo, abrirían la puerta de par en par al francés para ocupar esa posición que quedaría vacante. Además, al terminar su contrato el próximo junio, ya se podrían haber producido conversaciones entre el Barça y Kanté.

Más opciones

Por otro lado, algunos de los futbolistas que entrarían en esa estrategia de venta del dueño estadounidense serían Pulisic, Mount, Havertz o Kepa. Entre ellos, la opción que parece más complicada es la de el alemán Kai Havertz, ya que está siendo importante en los planes Graham Potter, siendo el delantero titular en la mayoría de los partidos y erigiéndose como el máximo goleador del equipo. Sin embargo, los demás nombres sí que podrían ser vendidos el próximo verano.

Además, otros futbolistas que no están contando con demasiados minutos y por los que el Chelsea espera poder sacar algo de 'tajada' son Aubameyang, Ziyech y Gallagher. Así pues, el FC Barcelona espera pescar en río revuelto y aprovecharse de la delicada situación económica de los 'blues' tras una mala temporada.