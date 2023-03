El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, insistió este sábado en que el azulgrana es "el club más difícil del mundo", porque además de ganar hay que convencer, y puso como ejemplo la victoria en el Bernabéu en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

"Tu ganas en Madrid 0-1 y parece que no convence, cuando si hubiera sido al revés sería fiesta nacional", declaró en la previa de la visita del Valencia en LaLiga Santander. El técnico catalán insistió en que su intención siempre es que el equipo se defienda con balón, "pero en los partidos grandes, el rival siempre te puede someter".

"Nosotros no queremos tener un 36% de posesión, como tuvimos en el Bernabéu, sino el 60, el 70 o incluso el 80%, pero si no la tienes entonces toca defender sin él, y ahí creo que estuvimos extraordinarios", reflexionó Xavi, recordando que el conjunto blanco no les hizo ninguna ocasión clara en todo el partido.

En este sentido, el técnico del conjunto azulgrana cree que el encuentro ante el Valencia será diferente: "Esperamos a un rival al que creemos que podemos dominar. Pero tenemos que ser más pulcros en ataque y generar ocasiones de gol de forma continuada".

En cualquier caso, Xavi advirtió que, con la llegada de Rubén Baraja al banquillo valencianista, "han ganado en agresividad y en el trabajo defensivo" y que será un rival difícil, "porque vienen con urgencias, ya que se están jugando el descenso". "Tenemos dos títulos en juego aún esta temporada y es la hora de la verdad", resumió Xavi, quien admitió que tras la eliminación en la Liga Europa, el equipo tendrá "más tiempo para descansar y entrenar mejor", aunque no esondió que, pese esas ventaja, les gustaría "estar vivos en Europa".

El de Terrassa confirmó la recuperación del central Andreas Christensen tras ser baja en el Bernabéu por unos problemas en el tobillo izquierdo y también que el delantero Robert Lewandowski está "a punto" de reaparecer. Y también valoró la renovación de Sergi Roberto y la posible de Sergio Busquets: "Estoy contento que Sergi Roberto pueda seguir. Es un jugador extraordinario y desde dentro lo valoramos mucho como persona y como profesional. A ver si también lo hace Busi, es una decisión personal".

Xavi no podrá dirigir a su equipo mañana desde el banquillo al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas, una circunstancia a la que no le da mayor importancia. "Mañana veremos donde me pongo. Quizá en un box más arriba porque el fútbol se ve mejor. Pero no cambia nada", afirmó el entrenador del Barça, quien recordó que el equipo está ante una nueva oportunidad de distanciarse a diez puntos del Real Madrid.

"Prefiero jugar antes y ganar. El otro día jugaron ellos antes y empataron, y luego nosotros perdimos. Mañana será duro, pero nos podemos quedar a diez puntos antes de que ellos jueguen en el Villamarín. Sería un golpe moral", concluyó.