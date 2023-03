Aitor Ruibal, jugador del Real Betis, habló sobre la polémica de manera muy reflexiva en torno a Vinicius tras el Betis-Real Madrid de este domingo. El atacante bético fue muy claro al respecto y trató de aportar su perspectiva sobre los últimos hechos acontecidos. ¿La tiene la gente tomada con Vinicius? ¿Hace Vinicius por que la gente le tenga rabia en cada uno de los estadios?

El jugador del equipo bético fue claro tras el empate en el Benito Villamarín (0-0) y manifestó cómo pudo comprobar de cerca cómo juega y también cómo se comporta el delantero del Real Madrid cuando está jugando. "Es su juego, es normal, pero él también tiene que asumir que le den patadas porque es un jugador que siempre intenta regatear y que encara mucho", aseguró el jugador verdiblanco al ser cuestionado sobre la violencia contra el brasileño sobre el verde.

Ruibal, en zona mixta, explicó que además Vinicius es un perfil de jugador que se presta a la polémica y aseguró haberlo vivido in situ. "También suele entrar siempre en el juego con la afición rival (encarándose)".

"Hoy lo he visto de cerca, está todo el rato hablando con ellos (grada visitante) y así es normal que le insulten". Para Ruibal, una de las claves es la actitud del futbolista brasileño, que ha demostrado en múltiples ocasiones estar más preocupado por el ruido externo que por el propio fútbol. "Nos pasa todos, yo también voy a otros campos y me insultan durante 95 minutos. La gente busca desestabilizarte, a veces lo consiguen y a veces no".